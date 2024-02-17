Новый тепловизионный прицел Teledyne FLIR позволяет видеть в полете обычные пули

Компания Teledyne Flir (США) представила на ежегодной выставке SHOT Show в Лас-Вегасе тепловизионный снайперский прицел ThermoSight HISS-HD, который делает пули видимыми в полете независимо от времени суток на дальностях до 2200 м.
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