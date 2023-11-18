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Джейсон Тейтум узнал о том, что поклонники в Китае называют его «Милым кроликом»

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум во время пресс-конференции узнал от журналистов о том, что поклонники в Китае дали ему прозвище «Милый кролик».

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