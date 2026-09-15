Как понять, что земля устала, и вернуть грядкам плодородие без лишней химии

Каждый сезон на огороде похож на небольшое расследование. Сначала всё идёт по плану: рассада приживается, зелень набирает цвет, и кажется, что привычная схема с подкормками снова сработает.
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