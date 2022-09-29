О перспективах войны и формате компромиссного мира

После проведения референдумов о присоединении к России освобождённых регионов Украины и указа о частичной мобилизации геополитический ландшафт резко изменился.
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