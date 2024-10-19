Попытка сбежать в Армению провалилась: Дороги, деньги и взятки. Семейный подряд на миллиарды

ВТ

Врам Тавризов

Откуда в Челябинске хороший асфальт? Асфальт кладут на полотно, его обычно делают другие люди Так можно и в Саратове, и в других городах и областях пересажать всех дорожников и Особенно там, где асфа- шоссе в степях - нет у нас ГОСТа или ТУ на асфальты для дорог для таких местностей, не говоря о севере и исполнении запрета весной/осенью на проезды тяжелых машин