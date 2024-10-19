Avia.pro - СМИ Представьте себе: идёт обычное заседание суда, на скамье подсудимых – ни много ни мало, челябинские дорожные магнаты.
Попытка сбежать в Армению провалилась: Дороги, деньги и взятки. Семейный подряд на миллиарды
Комментарии
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Алексадр Савельев
Проверить всех черных, они все воры и негодяи.
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15 час.
ВТ
Врам Тавризов
Откуда в Челябинске хороший асфальт? Асфальт кладут на полотно, его обычно делают другие люди Так можно и в Саратове, и в других городах и областях пересажать всех дорожников и Особенно там, где асфа- шоссе в степях - нет у нас ГОСТа или ТУ на асфальты для дорог для таких местностей, не говоря о севере и исполнении запрета весной/осенью на проезды тяжелых машин
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15 час.
Алексей Сафронов
Чё куришь
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10 час.
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