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Газета.ру

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Иран передал США через Катар свои условия для прекращения войны

Иран передал США через Катар свои условия для прекращения войны

Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа президента Дональда Трампа.

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