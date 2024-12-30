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Царьград

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ПВО перехватили 2 БПЛА над Черным морем: детали от губернатора Севастополя

ПВО перехватили 2 БПЛА над Черным морем: детали от губернатора Севастополя

Севастопольские силы ПВО уничтожили два беспилотника над Черным морем. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об этом инциденте в своем Telegram-канале, заверив, что контроль над ситуацией продолжается.

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