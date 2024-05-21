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Дожди и грозы ожидаются в Самарской области

Дожди и грозы ожидаются в Самарской области

Публикуем прогноз на 22-26 мая.По данным Приволжского Гидрометцентра, в Самарской области при прохождении холодного фронта в большинстве районов пройдут дожди и грозы.

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