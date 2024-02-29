Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Пока Запад вкачивал бабки, менял идеологию и растил боевиков, от "титушек", правых секторов и прочих "вболивальников"...Три ошибки русски...
  • Элина Морозова
    Если у человека есть все, то у него исчезает  цель.  Ну а мне  хватает того, что имею.  в любую эпоху  есть что то хо...Такер Карлсон поб...
  • валерий наследованный
    Оказывается все так просто? А вот если ч-ку дать АБСОЛЮТНО ВСЁ?(ведь есть и такие?! ЕСТЬ!!) так почему же они и из "о...Такер Карлсон поб...

NYT: Пентагон объявил о сокращениях, чтобы сконцентрироваться на России и Китае

NYT: Пентагон объявил о сокращениях, чтобы сконцентрироваться на России и Китае

Пентагон собирается сместить приоритеты армии и сконцентрироваться на противодействии растущей военной мощи России и Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх