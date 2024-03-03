Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 03.03.2024, АПЛ

В те славные времена сэра Алекса Фергюсона отношение к манчестерскому дерби было таким же. Встречались два клуба из одного города, и болельщики ждали интересного матча независимо от места, которое занимали команды в турнирной таблице.
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