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StarHit: Анатолий белый не хочет возвращаться в РФ из-за критики в его сторону

StarHit: Анатолий белый не хочет возвращаться в РФ из-за критики в его сторону

Актер Анатолий Белый строит карьеру с чистого листа в Израиле, куда переехал больше года назад. Артист признался, что не хочет возвращаться в Россию из-за людей, критикующих его антироссийскую позицию, написало издание StarHit.

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