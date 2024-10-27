СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Православие душат с трех сторон. Западные сатанисты открыто насмехаются над христианским аскетизмом, демонстрируя гламурное сверхпотребление и распущенность, как образец заоблачно счастливой, крутой и единственно «правильной» жизни.
Дамоклов меч над Православием
Комментарии
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Олег Дембо
Главное недоброе в православии - непротивление злу, прощение насилию. "Не суди и не судим будешь" - это для кого слова? Для убийц, насильников, воров, предателей эти жуткие слова. ИЗЖИЛО себя православие. И пора браться за оголтелое мусульманство с его шариатом.
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