Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дамоклов меч над Православием

Дамоклов меч над Православием

СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВ Православие душат с трех сторон. Западные сатанисты открыто насмехаются над христианским аскетизмом, демонстрируя гламурное сверхпотребление и распущенность, как образец заоблачно счастливой, крутой и единственно «правильной» жизни.

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Комментарии
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Олег Дембо
Главное недоброе в православии - непротивление злу, прощение насилию. &quot;Не суди и не судим будешь&quot; - это для кого слова? Для убийц, насильников, воров, предателей эти жуткие слова. ИЗЖИЛО себя православие. И пора браться за оголтелое мусульманство с его шариатом.
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