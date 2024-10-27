Дамоклов меч над Православием

Олег Дембо

Главное недоброе в православии - непротивление злу, прощение насилию. "Не суди и не судим будешь" - это для кого слова? Для убийц, насильников, воров, предателей эти жуткие слова. ИЗЖИЛО себя православие. И пора браться за оголтелое мусульманство с его шариатом.