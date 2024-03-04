Хитовый кроссовер Omoda C5 подешевел в России на 500 тыс. рублей — цена опустилась практически до 2 млн рублей

Бренд Omoda объявил в России «Весеннее предложение», в рамках которого популярный кроссовер Omoda C5 стал гораздо доступнее: новая машина 2023 года выпуска в комплектации Joy (базовой) предлагается со скидкой в размере 530 тыс.
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