Путин - о возвращении в Россию Макдоналдса: У меня один вопросик есть. Когда ваши не очень добросовестные партнёры уходили, они поставили трудовые коллективы в сложное положение? А право обратного выкупа у них есть?- Да, есть.
Путин про возвращение Макдоналдса в Россию
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ВС
Вадим Скоробогатов
Свято место..пусто не бывает...ЗАНЯТО...
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4 час.
Misha Glusch
от перемены названия карман не меняется...
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2 час.
Гена Саваторов
макдоналдс ? ну открыли забегаловки для бездомных. ни разу не пользовался их услугами- не на помойке себя нашёл. и запах возле этих заведений был не самый хороший. своеобразный. только недоумок мог простоять в многокилометровой очереди за подогретой булочкой недельной/месячной давности.
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2 час.
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