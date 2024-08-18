Политика как он...
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Политика как она есть

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Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область

Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область

Мэр украинского города Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) высказался о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ.

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