Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос из-за Трампа

Будущее военного штаба в польском Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву.
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