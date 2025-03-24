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Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос из-за Трампа

Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос из-за Трампа

Будущее военного штаба в польском Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву.

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