Полчища жуков атаковали поля в Омске. Выяснилось, что это рапсовый листоед — вредитель, уничтожающий посевы.
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Полчища жуков атаковали поля в Омске. Выяснилось, что это рапсовый листоед — вредитель, уничтожающий посевы.