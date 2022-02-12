"Тіні предків" и слёзы потомков: Украина на Евровидении-2022 представит песню-провокацию

Евровидение-2022 ещё не началось, а уже можно себе представить, какую шумиху поднимет песня Украины. В этом году представлять Незалежную на музыкальном конкурсе в Турине (Италия) будет певица Alina Pash, одержавшая победу в национальном отборе.