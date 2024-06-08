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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ролан Гаррос. Финал. Швентек сыграет с Паолини

Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Основная сетка Финал Ига Швентек (Польша)  Жасмин Паолини (Италия) Дата проведения 8 июня, 16.

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