Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие

Комбриг ВСУ Яцычин: французские САУ CAESAR бесполезны в конфликте на Украине Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ян Яцычин в интервью репортеру Le Monde Эммануэлю Гриншпану.