Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил

26 июля 1945 года родился Владимир Гринёв. Оказавшись в конце 1980-х в политике, он пытался защищать интересы Юго-Востока Украины, выступал за федерализацию республики, но всё равно "прогнулся" перед националистами .
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