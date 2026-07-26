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Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил

Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил

26 июля 1945 года родился Владимир Гринёв. Оказавшись в конце 1980-х в политике, он пытался защищать интересы Юго-Востока Украины, выступал за федерализацию республики, но всё равно "прогнулся" перед националистами .

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