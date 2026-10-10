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Вести Севастополь

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Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить Музей обороны Севастополя

Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить Музей обороны Севастополя

Музей обороны Севастополя присоединится к «Музейной неделе» для участников СВО и их семей.В рамках акции «Музейная неделя» Музей обороны Севастополя предоставит бесплатный доступ к своим объектам участникам СВО и их близким.

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