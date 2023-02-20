ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 февраля 2023 года

Энергия дня сегодня, двадцать первого февраля две тысячи двадцать третьего года. Код 945 =Важно контролировать свои мысли постоянно, иначе они будут контролировать вас = Великое дело для человека - научиться говорить о других людях только хорошее = Восходя через свою гармонию с Законом, человек может достичь Космического Плана = Вы научились Свет свой проявлять в активности земной, не только лишь Небесной = Высшее "Я", как и любая другая сущность, может общаться c нами разными способами= Где приобретение - там и потеря, где победа - там и поражение, где наслаждение - там и боль, где похвала, там и упрёк = Главное стать Богообученным и испытать великий приток Космической Реальности! = Грандиозные события накапливаются в Будущем, но подготовка к ним идёт полным ходом.