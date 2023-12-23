На выставке-форуме «Россия» Беглов презентовал достижения, которыми гордится Петербург

Губернатор также принял участие в акции «Ёлка желаний». Губернатор Александр Беглов презентовал гостям выставки форума «Россия» на ВДНХ несколько крупных проектов — достижений Петербурга, которые реализуются в городе.
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