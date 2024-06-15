Семьи российских заложников призвали к соглашению с ХАМАС в Тель-Авиве

Требование заключить сделку с ХАМАС по освобождению заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа выдвинули семьи похищенных к правительству Израиля на митинге в Тель-Авиве, 15 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
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