Семьи российских заложников призвали к соглашению с ХАМАС в Тель-Авиве

Требование заключить сделку с ХАМАС по освобождению заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа выдвинули семьи похищенных к правительству Израиля на митинге в Тель-Авиве, 15 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.