Врачи рассказали татарстанцам, какие симптомы могут говорить о диабете

Советами, как можно уменьшить риски сахарного диабета и по каким симптомам можно обнаружить заболевания с «Татар-информом» поделились специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики во Всемирный день борьбы с диабетом.
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