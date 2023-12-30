Кандидат в президенты США Кристи считает Трампа мучеником

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, являющиеся кандидатами на пост президента США от Республиканской партии назвал бывшего президента США Дональда Трампа "мучеником" после решения в штате Мэн отстранить экс-главу государства от местных праймериз.
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