Военно-морские силы США с 14 июля перехватили 138 судов в рамках возобновлённой блокады Ирана. CENTCOM сотрудничает с партнёрами региона для защиты торговли.
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