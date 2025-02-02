Увеличение пенсии: Юрист делится рекомендациями, но есть подводные камни! Ирэн ОрлонскаяСогласно информации юриста Екатерины Ноженко, россияне могут увеличить свои пенсии, воспользовавшись новыми возможностями, которые появятся в 2025 году.