Увеличение пенсии: Юрист делится рекомендациями, но есть подводные камни! Ирэн ОрлонскаяСогласно информации юриста Екатерины Ноженко, россияне могут увеличить свои пенсии, воспользовавшись новыми возможностями, которые появятся в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии