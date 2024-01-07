В США под водой обнаружили тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны

В Соединенных Штатах Америки при исследовании подводных свалок Лос-Анджелеса ученые из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили оружие времен Второй мировой войны.
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