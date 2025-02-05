Путин похвалил дерзость и грамотность морпехов в курском приграничье

Морпехи-дальневосточники сражаются в курском приграничнье "круто, грамотно и дерзко", заявил президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Курской области Александром Хинштейном 5 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии