Метшин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города и всех верующих с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что через чтение Корана и совершение благочестивых поступков люди стремятся к духовному очищению и достижению высоких духовных идеалов.
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