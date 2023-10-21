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В бундестаге признали потребность в Nord Stream 2 для конкурентоспособности ФРГ

В бундестаге признали потребность в Nord Stream 2 для конкурентоспособности ФРГ

Представитель партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что ФРГ необходимо использовать уцелевшую после взрыва ветку "Северного потока 2" для поставок российского газа, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных производителей.

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