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Украина – Англия 03.07.2021, Евро-2020: результаты матча

Украина – Англия 0:4 (0:1, 0:3) Дата проведения 03 июля, 22:00, «Олимпийский стадион», Рим. Судья – Феликс Брих Голы: 0:1 – 4’ Кейн , 0:2 – 46’ Магуайр, 0:3 – 50’ Кейн, 0:4 – 63’ Хендерсон .

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