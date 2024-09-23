Apollo Global Management предложила инвестировать в Intel около $5 млрд После настойчивых ...

Apollo Global Management предложила инвестировать в Intel около $5 млрдПосле настойчивых слухов об интересе Qualcomm к активам Intel информация о прочих желающих получить доступ к ним стала поступать со страниц ресурса Bloomberg.
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