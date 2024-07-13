Препатч World of Warcraft: War Within выйдет 24 июля Предварительный патч дополнения War Withi...

Препатч World of Warcraft: War Within выйдет 24 июляПредварительный патч дополнения War Within для World of Warcraft выйдет 24 июля и представит несколько ключевых функций, которые создадут основу для следующей главы MMORPЧитать дальше → источник#World_of_Warcraft.
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