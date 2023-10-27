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Львов нам не взять, не надейтесь – Затулин

Львов нам не взять, не надейтесь – Затулин

После завершения СВО некоторая часть украинского государства может остаться, и России придётся с ней как-то уживаться.

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Комментарии
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Лев Добрый
Константин, Украины больше не должно быть, как и украинской мовы, вам ли это не понимать!👀👍👈
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3 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот надо поступать как хохлы, что нельзя унести надо уничтожить.... Да и взять не проблема, окружить и перекрыть любые поставки на данную территорию... Было бы желание...
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3 д.
Владимир Рыков
А зачем России Львов? Горя хлебнуть? Даже Путин признал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина.
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2 д.

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