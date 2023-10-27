Львов нам не взять, не надейтесь – Затулин

Лев Добрый Константин, Украины больше не должно быть, как и украинской мовы, вам ли это не понимать!👀👍👈

АНГЕЛ АНГЕЛ Вот надо поступать как хохлы, что нельзя унести надо уничтожить.... Да и взять не проблема, окружить и перекрыть любые поставки на данную территорию... Было бы желание...