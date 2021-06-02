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В социальных сетях Китая насмехаются над компанией Tesla

Портал PRC.TODAY продолжает знакомить вас с новостями компании Tesla в Китае. Юридический аккаунт Tesla в китайской Sina Weibo Американский автопроизводитель Tesla в понедельник открыл официальный аккаунт «Юридического отдела Tesla» в китайской социальной сети Sina Weibo, похожей на Twitter, после того, как компания оказалась в затруднительном положении из-за растущего числа аварий и проблем с качеством в … Сообщение В социальных сетях Китая насмехаются над компанией Tesla появились сначала на Новостной портал PRC.

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