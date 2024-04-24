Бесплатно пожарить шашлык можно в заказнике «Северный»

Грядут майские праздники, когда многие открывают и шашлычный сезон. Жителям округа для этого не обязательно выезжать за город: зоны с мангалами и столами, за которыми можно разместиться компанией, есть на трёх зелёных площадках округа.
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