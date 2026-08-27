Кремль опроверг сообщения о подготовке России к нападению на страну НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации зарубежных СМИ, в частности газеты The Wall Street Journal, в которых утверждается, что Россия якобы может провести ограничённую атаку на одну из стран НАТО для проверки решимости альянса.
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