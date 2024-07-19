Визит президента Палестины Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа

Дипломатический источник утром в пятницу, 19 июля, предоставил сотрудникам РИА Новости информацию о том, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию должен состояться 12-14 августа Согласно последним данным, Махмуд Аббас 13 июля планирует провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.