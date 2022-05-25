Владимир Корнилов: Многие шокированы высказываниями Киссинджера по Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой. Политолог Владимир Корнилов рассказал читателям «Журналистской правды» о том, могут ли заявления крупных политиков оказывать влияние на риторику США.