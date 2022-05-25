Журналистская Правда

239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    "подготовка" заключается в уничтожении инфраструктуры?Михаил Поликарпов...
  • Фил
    Не надо оправдываться, надо брать и делать.Георгий Остапкови...
  • Владимир Соловьев
    ТОЛЬКО БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ НАЦИСТОВ. ЭТО БУДЕТ НАУКА ЕВРОПЕЙСКИМ И АМЕРИКАНСКИМ ФАШИСТАМ!Малек Дудаков: СШ...

Владимир Корнилов: Многие шокированы высказываниями Киссинджера по Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой. Политолог Владимир Корнилов рассказал читателям «Журналистской правды» о том, могут ли заявления крупных политиков оказывать влияние на риторику США.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх