Счастье огородное: как правильно зарегистрировать неучтенный садовый дом

Росреестр и специалисты объяснили, как вывести из тени дом на купленном или личном садовом участке. Согласно данным правительства РФ, только на территории Московской области таких участков с нелегальными домами более 15 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии