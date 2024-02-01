Русская весна
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Русская весна

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Рим предателям не платит: экс-губернатор Севастополя арестован в Лондоне

Рим предателям не платит: экс-губернатор Севастополя арестован в Лондоне

Экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова задержала полиция Великобритании, сообщает газета The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).

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Комментарии
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И
Ирина
Просто &quot;несть числа&quot; предателям! Сколько же этих вонючих клопов в России, которые куда страшнее и омерзительнее, чем в постелях у французов... И морить их, увы, не успевают в матушке России. Разбегаются, нажравшись, по заграницам, твари.
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8 час.
Serge
И в Москве &quot;силовые структуры&quot; есть, а мрази всё равно немеряно. В том числе и в &quot;структурах&quot;, про татупедов ваще слов нет. Жалко родной город.
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8 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Одни вопросы, а ответов нет! Много денег, заплатил и покинул страну !
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5 час.

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