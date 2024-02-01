Рим предателям не платит: экс-губернатор Севастополя арестован в Лондоне

И

Ирина

Просто "несть числа" предателям! Сколько же этих вонючих клопов в России, которые куда страшнее и омерзительнее, чем в постелях у французов... И морить их, увы, не успевают в матушке России. Разбегаются, нажравшись, по заграницам, твари.