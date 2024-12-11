Сколько Tesla Cybertruck продано в России

Tesla официально не поставляет свои модели в Россию, но они доступны по альтернативному импорту. По данным агентства АВТОСТАТ, всего с мая по ноябрь 2024 года в нашу страну было импортировано 20 электропикапов Tesla Cybertruck.
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