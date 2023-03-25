В Twitter нашли резюме "самого большого IT-неудачника" с опытом работы в FTX и SVB

Разработчик и ведущий подкаста об IT Трунг Фан опубликовал в Twitter скриншот резюме сотрудника, которого назвал "самым большим IT-неудачником" в истории из-за опыта работы только в обанкротившихся компаниях, таких как криптобиржа FTX и банк SVB.