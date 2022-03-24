В Ингушетии сотрудники полиции рассказали студентам аграрного техникума об угрозе террористической и экстремистской идеологии

Накануне сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД Республике Ингушетия встретились с учащимися и преподавателями ГБОУ «Назрановский аграрный техникум имени И.
Популярные статьи
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии