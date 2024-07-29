На Среднем Урале в цеху по розливу питьевой воды кишели мухи: отравились десятки людей

ПЕРВОМАЙСКИЙ, 29 июля, ФедералПресс. Дохлые насекомые и отсутствие раковин для мытья рук – условия, при которых разливали питьевую воду на одном из производств в поселке Первомайский Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии