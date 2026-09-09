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Царьград

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"Туберкулез может быть и в пятке": в Россию проник новый штамм-мутант, устойчивый к лекарствам

"Туберкулез может быть и в пятке": в Россию проник новый штамм-мутант, устойчивый к лекарствам

Страшнее ли он для нас, чем предыдущие, и как обезопасить себя, рассказали эксперты. В России выявлено распространение генетической линии возбудителя туберкулёза EurA1.

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