Fishki.net - Сайт хорошего настроения

274 подписчика

Свежие комментарии

  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

В Китае обнаружена богато украшенная 1000-летняя кирпичная гробница

В Китае обнаружена богато украшенная 1000-летняя кирпичная гробница

По данным Института археологии Шаньси (провинция Китая), кирпичная гробница была обнаружена рабочими, проводившими ремонт ливневых стоков, в середине 2019 года недалеко от деревни Дунфэншань в уезде Юаньцюй, примерно в 650 км к юго-западу от Пекина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх